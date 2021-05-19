Первый полуфинал Евровидение 2021: кто прошел в финал (видео) [ Редактировать ]
18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал конкурса Евровидения 2021, где Украина выступила под номером 15.
Группа Go-A поразила этно-шармом во время своего выступления, который проходил на украинском языке.
По результатам голосования зрителей Евровидения 2021 Украина прошла в суперфинал шоу, попав в десятку победителей полуфинала.
Первый полуфинал Евровидение 2021 - кто прошел в финал
- Норвегия,
- Израиль,
- Россия,
- Азербайджан,
- Мальта,
- Литва,
- Кипр,
- Швеция,
- Бельгия,
- Украина
Солиста Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.
Отметим, второй полуфинал Евровидения 2021 состоится в четверг 20 мая, а суперфинал Евровидения 2021 пройдет в субботу, 22 мая.
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