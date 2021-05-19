18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал конкурса Евровидения 2021, где Украина выступила под номером 15.

Группа Go-A поразила этно-шармом во время своего выступления, который проходил на украинском языке.

По результатам голосования зрителей Евровидения 2021 Украина прошла в суперфинал шоу, попав в десятку победителей полуфинала.

Первый полуфинал Евровидение 2021 - кто прошел в финал

Норвегия,

Израиль,

Россия,

Азербайджан,

Мальта,

Литва,

Кипр,

Швеция,

Бельгия,

Украина

Солиста Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.

Отметим, второй полуфинал Евровидения 2021 состоится в четверг 20 мая, а суперфинал Евровидения 2021 пройдет в субботу, 22 мая.

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