Зал аплодировал стоя: как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2021 (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM.
Украинские исполнители поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал им стоя.
Стоит отметить, что за основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум".
Украинская группа уверенно прошла в финал конкурса и теперь будет сражаться за победу 22 мая.
Солиста Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.
Группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение-2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.
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