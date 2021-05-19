Во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM.

Украинские исполнители поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал им стоя.

Стоит отметить, что за основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум".

Украинская группа уверенно прошла в финал конкурса и теперь будет сражаться за победу 22 мая.

Солиста Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.

Группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение-2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

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