"Зеленая" зона карантина: сколько регионов соответствуют показателям [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 19 мая, в Украине шесть регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. Сейчас все регионы, кроме Донецкой области, находятся в "желтой" зоне. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"Зеленой" зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога в:
- Киеве (32,9%),
- Винницкой (41,3%),
- Закарпатская (49,8%),
- Киевской (48,9%),
- Николаевской (42%),
- Полтавской (46,2%) областях.
Винницкая область также соответствует "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.
Отметим, "зеленый" уровень позволяет смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:
- заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов страны менее 50 процентов эпидемического порога;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5 процентов.
По состоянию на 19 мая, в Украине лишь Донецкая область находится в "оранжевой" зоне, все остальные - "желтые".
Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире число новых случаев коронавируса и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд
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