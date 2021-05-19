По состоянию на вторник, 19 мая, в Украине шесть регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. Сейчас все регионы, кроме Донецкой области, находятся в "желтой" зоне. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Зеленой" зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога в:

Киеве (32,9%),

Винницкой (41,3%),

Закарпатская (49,8%),

Киевской (48,9%),

Николаевской (42%),

Полтавской (46,2%) областях.

Винницкая область также соответствует "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.

Отметим, "зеленый" уровень позволяет смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов страны менее 50 процентов эпидемического порога;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5 процентов.

По состоянию на 19 мая, в Украине лишь Донецкая область находится в "оранжевой" зоне, все остальные - "желтые".

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире число новых случаев коронавируса и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд

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