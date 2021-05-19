За сутки в Украине подтвердили 5 138 новых случаев коронавируса.

За сутки заболели 280 детей и 187 медработников.

За последние сутки:

заражений - 5 138,

смертей - 227,

выздоровевших - 17 102.

Сделано 31 935 ПЦР-тестов, 13 094 ИФА-тестов и 32 656 экспресс-тестов на антиген.

Всего за время пандемии:

заражений - 2 2 165 233,

смертей - 48 696,

выздоровевших - 1 899 446.

Больше всего случаев зарегистрировано в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире число новых случаев коронавируса и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд

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