В понедельник, 17 мая, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире число новых случаев коронавируса и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Но, по его словам, говорить об окончании пандемии еще рано.

Ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность. До завершения пандемии еще далеко, так как пандемия не завершится нигде, пока она не завершится повсеместно.

Также Гебрейесус поблагодарил доноров за финансирование плана реагирования на пандемию в 2020 году.

"Вместе с тем план на 2021 год недофинансирован", - подчеркнул Гебрейесус, указав, что это ограничивает возможности для реагирования ВОЗ на "возникающие горячие точки".

ВОЗ срочно нуждается в финансировании текущего плана реагирования, что позволит нам расширить поддержку странам.

В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня - накануне выявили 16 864 новых случая заболевания и 262 летальных исхода. С начала пандемии в США выявили почти 33 миллиона зараженных, скончались почти 586 тысяч пациентов с COVID-19.

Ранее мы писали, что международная группа исследователей заявила, что у части больных, у которых были обнаружены тяжелые формы коронавирусной инфекции, наблюдались крайне негативные последствия в работе головного мозга. Ученые проанализировали состояние 3 тысяч пациентов.

Кроме того, американские ученые провели исследование и выяснили, у каких пациентов вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений. Специалисты проверили данные из 133 больниц для взрослых на всех континентах, кроме Антарктиды.

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