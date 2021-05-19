Шмыгаль внес в Раду представления на назначение трех министров [ Редактировать ]
В среду, 19 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представления на назначение трех министров. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко.
К ним относятся вакантные должности глав Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.
Шмыгаль внес эти кандидатуры по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции.
- Алексея Любченко предлагается назначать на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики,
- Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры,
- Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Рада отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова.
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