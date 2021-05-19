Димовими шашками й кийками іспанські війська боронять кордони африканського ексклаву Сеута від мігрантів. Напередодні уряд ввів армійців на пляжі поблизу паркану, що відділяє регіон від Марокко. Адже заморська територія переживає небувалу навалу нелегалів.

За два дні сюди прорвалося близько восьми тисяч біженців із Північної Африки. Разом з дітьми вони штурмують кількаметрову огорожу, або намагаються обпливти її. Більшість мігрантів уже депортували назад у Марокко.