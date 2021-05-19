У Венесуелі 8-річна дівчинка підкорює круті трампліни та вже стала переможницею у багатьох змаганнях із екстремального катання на велосипеді. Тепер її мета - перемога на Олімпійських іграх. Більше про юну спортсменку з Венесуели - Володимир Кулаков.

Восьмирічна Каміла Янічі вміло крутить педалі та стрибає трамплінами. Її історія, пов'язана з велосипедом, розпочалася в три рочки - тоді дівчинці його подарували батьки. Того ж року маленька Каміла вперше побачила на Олімпійських іграх змагання з екстремального катання на двоколісних. Або, як його ще називають - Бе-Ем-Ікс. І потягла батьків у двір.

Маріо Янічі, батько Каміли:

Камілі було лише три. Вона побачила спортсменів на велосипедах і сказала: "Тато, я хочу бути олімпійкою". Я ніколи не забуду цього моменту. У такому віці діти навіть не думають про це. Того дня ми відразу пішли у двір. І почали кататися.

Попри вік, Каміла вже встигла підкорити чимало спортивних вершин на змаганнях з екстремального катання у Венесуелі. У її трофейній колекції - 25 медалей. Однак головна мета на майбутнє - взяти участь і вибороти "золото" на Олімпіаді.

Каміла Янічі, велосипедистка:

У 2016 я увімкнула телевізор, і саме тоді відбувалися Олімпійські ігри в Ріо. Я побачила кількох відомих бе-ем-іксерів і запитала в батьків, чи можу я спробувати себе в такому екстремальному виді спорту. Вони відповіли: так. Тоді все й почалося.

Каміла взяла собі за мету готуватися до Олімпійських ігор упродовж наступних одинадцяти років. Для цього дівчинка тренується не лише на велотреках, а й удома увесь свій вільний час.

Маріо Янічі, батько Каміли:

Спорт розвиває серйозне ставлення до справи. І якщо Каміла прагне взяти участь у Олімпійських іграх 2032 року, то ми можемо лише радіти із цього.

Батьки пишаються наполегливістю своєї доньки й вірять, що її щоденна праця зможе подарувати Камілі перемогу на Олімпіаді.