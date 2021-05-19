Нетаньяху назвал два пути урегулирования конфликта в секторе Газа [ Редактировать ]
Сейчас есть два пути для обеспечения безопасности в районе сектора Газа. Израиль не исключает ни один из них.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время общения с 70 послами иностранных государств, которые находятся в Израиле, сообщает Newsru.co.il.
"Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: или оккупировать Газу, или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность", - отметил израильский премьер.
Также Нетаньяху прокомментировал сроки операции, которую Израиль проводит против боевиков ХАМАСа в секторе Газа.
"Мы не стоим с секундомером. Мы стремимся к выполнению задач операции", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Израиль атаковал подлодку ХАМАС возле сектора Газа. Также мы писали о том, что из сектора Газа по Израилю запустили 18 ракет.
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