Сейчас есть два пути для обеспечения безопасности в районе сектора Газа. Израиль не исключает ни один из них.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время общения с 70 послами иностранных государств, которые находятся в Израиле, сообщает Newsru.co.il.

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"Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: или оккупировать Газу, или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность", - отметил израильский премьер.

Также Нетаньяху прокомментировал сроки операции, которую Израиль проводит против боевиков ХАМАСа в секторе Газа.

"Мы не стоим с секундомером. Мы стремимся к выполнению задач операции", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал подлодку ХАМАС возле сектора Газа. Также мы писали о том, что из сектора Газа по Израилю запустили 18 ракет.

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