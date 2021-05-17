Израильские военные нанесли удар по подводной лодке палестинского движения ХАМАС возле берегов сектора Газа. Об этом сообщает в Twitter Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Судно транспортировали к берегу, предположительно, для совершения теракта в израильских водах. Некоторое время назад боевой корабль и самолет ЦАХАЛа нанесли удар по операторам и оружию, чтобы устранить угрозу", - сообщают военные.

Удалось ли уничтожить палестинскую субмарину, не сообщается. ХАМАС атаку на свой военный флот не комментировал.

סיכול כלי צולל בלתי מאויש בצפון הרצועה מוקדם יותר היום: pic.twitter.com/eltPJRgprP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Напомним, что ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. Обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

ХАМАС выдвинул ультиматум - или израильские силы покидают занятый ими ранее районы в Иерусалиме вокруг мечети "Аль-Акса"- или палестинцы начинают обстрелы Израиля.

По подсчетам израильских военных, с 10 мая палестинские радикалы выпустили из сектора Газа не менее 2,2 тыс. ракет по израильским городам. Более 200 ударов было совершено за последние 16 часов. В ответ израильские военные нанесли сотни ударов по военным объектам радикалов в секторе Газа.

По последним данным, погибли 10 израильтян и 218 палестинцев в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль сравнял с землей 11-этажный медиа-центр в секторе Газа.

Напомним, что 120 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа.