Израиль атаковал подлодку ХАМАС возле сектора Газа (видео) [ Редактировать ]
Источник: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильские военные нанесли удар по подводной лодке палестинского движения ХАМАС возле берегов сектора Газа. Об этом сообщает в Twitter Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Судно транспортировали к берегу, предположительно, для совершения теракта в израильских водах. Некоторое время назад боевой корабль и самолет ЦАХАЛа нанесли удар по операторам и оружию, чтобы устранить угрозу", - сообщают военные.
Удалось ли уничтожить палестинскую субмарину, не сообщается. ХАМАС атаку на свой военный флот не комментировал.
סיכול כלי צולל בלתי מאויש בצפון הרצועה מוקדם יותר היום: pic.twitter.com/eltPJRgprP— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021
Напомним, что ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. Обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
ХАМАС выдвинул ультиматум - или израильские силы покидают занятый ими ранее районы в Иерусалиме вокруг мечети "Аль-Акса"- или палестинцы начинают обстрелы Израиля.
По подсчетам израильских военных, с 10 мая палестинские радикалы выпустили из сектора Газа не менее 2,2 тыс. ракет по израильским городам. Более 200 ударов было совершено за последние 16 часов. В ответ израильские военные нанесли сотни ударов по военным объектам радикалов в секторе Газа.
По последним данным, погибли 10 израильтян и 218 палестинцев в секторе Газа.
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