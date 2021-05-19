Украинцев эвакуируют из Сектора Газа в течение 48 часов - Кулеба [ Редактировать ]
Эвакуация украинцев из Сектора Газа может состояться в течение 48 часов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства в среду, 19 мая.
Глава МИД отметил, что в Секторе Газа сейчас находится около 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину.
Напомним, ранее Шмыгаль поручил эвакуировать украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.
Также в Министерстве иностранных дел Украины объяснили, от чего зависит эвакуация украинских граждан с территории Сектора Газа.
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