Эвакуация украинцев из Сектора Газа может состояться в течение 48 часов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства в среду, 19 мая.

Глава МИД отметил, что в Секторе Газа сейчас находится около 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину.

Напомним, ранее Шмыгаль поручил эвакуировать украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.

Также в Министерстве иностранных дел Украины объяснили, от чего зависит эвакуация украинских граждан с территории Сектора Газа.

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