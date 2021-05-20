В четверг, 20 мая, пройдет пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет работы на посту главы государства. Именно в этот день в 2020 году состоялась предыдущая пресс-конференция, а в 2019 - инаугурация президента.

Когда и где состоится

Пресс-конференция пройдет на территории авиационного госпредприятия "Антонов". Начало встречи в 12:00. Доступ получивших аккредитацию журналистов на территорию завода откроют с 10:30

Трансляция на украинском и английском языках будет доступна на всех страницах Офиса президента в социальных сетях.

О чем будет говорить Зеленский

Тема пресс-конференции посвящена достигнутым результатам за два года на посту главы государства. Также президент Украины расскажет о планах дальнейшей деятельности.

"Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года", - сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Формат мероприятия

В связи с карантином из-за коронавируса, пресс-конференция будет организована с определенными ограничениями.

Так, в анонсе от Офиса президента указано, что из-за требований карантина количество представителей СМИ на территорию проведения мероприятия может быть ограничено.

Ранее сообщалось, что Зеленский созывает еще одно заседание Рады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.