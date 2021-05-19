Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по случаю подведения итогов двух лет его каденции состоится в четверг, 20 мая, на госпредприятии "Антонов".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в анонсе на сайте главы государства.

Отмечается, что мероприятие состоится в Киеве на ГП "Антонов" по адресу: ул. Академика Туполева, 1.

В связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии. Пресс-конференцию будут транслировать онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.

Ранее сообщалось, что Зеленский созывает еще одно заседание Рады.

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