В четверг, 20 мая, Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание по инициативе президента Владимира Зеленского. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге.

Будут рассматриваться вопросы по поводу получения денег от Евросоюза и МВФ.

"В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия (заседание - ред.). В нее войдут 10 законов - так называемые "макрофин" и МВФ", - сообщил Арахамия после заседания фракции.

Он уточнил, что планируется "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня".

Также Арахамия добавил, что в пятницу, 21 мая, депутаты смогут рассмотреть новую редакцию законопроекта о проведении в соответствие с Конституцией закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.

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