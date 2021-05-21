Очевидцы поймали призрака в старой тюрьме (видео) [ Редактировать ]
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Охотники за приведениями Марк Вернон и Ричард Феликс посетили старую тюрьму Дерби в Англии, где им удалось зафиксировать паранормальную активность, сообщает Express.
Во время своего визита 55-летний оператор запечатлел кадры, на которых видно, как жуткий световой шар парит по комнате, который, по мнению охотников, является самым настоящим призраком. Мужчины уже 30 лет занимаются расследованием паранормальных явлений, и были буквально поражены увиденным.
"Я был ошеломлен. Самое удивительное то, что объект появился не ночью, а днем – в 13 часов" – прокомментировал эксперт по паранормальным явениям Марк Вернон.
На кадрах видно, как Ричард Феликс разговаривает с Лорой Мартин и Лин Хьюз (слева) из Вест-Мидлендса о выставке в тюрьме, когда внезапно появляется шар света, движущийся по экрану. Человеческое зрение не способно его увидеть, однако объектив сверхчувствительной камеры прекрасно его поймал на видео. В этот момент можно услышать изумление Вернона: "улыбнись, ты перед камерой с призраком!"
"Он был похож на небольшой сгусток энергии, влетевший в комнату. Все присутствующие могли чувствовать исходящее от него статическое электричество. После его появления наши волосы на тыльной стороне рук и руки встали дыбом", - прокомментировал ловец приведений.
Световой шар пролетел над одной из женщин, а затем кружил вокруг них обоих и приближался к Ричарду Феликсу.
Паранормальный объект трижды появляется в кадре, облетая всех вокруг, прежде чем направиться вверх и скрыться из поля зрения.
Ричард Феликс также был поражен видео и убежден, что его форма не была вызвана частицами пыли.
Тюрьма Дерби известна своей историей заключений и казней. Ее превратили в музей, и он теперь открыт для посещений и проведения частных мероприятий. Также это место привлекает разных любителей паранормального, так как оно просто кишит приведениями.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на старом фото обнаружили путешественника во времени. В то же время блуждающего в больнице призрака сняли на камеру.
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