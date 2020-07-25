Реальны ли призраки - ученые дали обескураживающий ответ [ Редактировать ]
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С самых древних времен человечество верит в призраков, духов и демонов, которые плотно укрепились в фольклоре и даже религии.
Сейчас этим явлением занимается парапсихология, которая относится к неакадемическому направлению в науке.
Парапсихологи замечают, что по странному совпадению обстоятельств активность приведений часто проявляется глубокой ночью. А темнота для человечества всегда являлась чем-то загадочным, необъяснимым и пугающим.
Но насколько призраки реальны? Ученые полагают, что у них есть более рациональное объяснение этому явлению.
По мнению настоящих ученых паранормальные переживания не имеют ничего общего с призраками, а связаны с особенностями состояния человеческого мозга во время сна.
Профессор психологии в Университете Голдсмитс Алиса Грегори считает, что существует несколько способов, с помощью которых нарушение сна можно спутать с приведениями.
Одной из причин называют сонный паралич, который наступает в состоянии глубокого или быстрого сна или состояния – в этот момент человек становится парализованным и видит яркие сновидения.
Тем не менее, около 8% людей сохраняют некоторую форму сознания, когда они находятся в состоянии быстрого сна. Людям в осознанных сновидениях кажется, что их мечты переносятся в реальную жизнь, и это может быть неверно истолковано как видение призраков, которых на самом деле нет.
"Когда мы засыпаем, ретикулярная формация ствола мозга (часть нашего мозга, вовлеченная в сознание) обычно начинает подавлять нашу способность двигаться, и мы начинаем видеть и слышать странные вещи. Но это лишь игра нашего воображения", - объясняет профессор Грегори.
Ученые надеются, что таким рациональным объяснением они помогут впечатлительным людям снизить тревогу и страх перед призраками и не бояться сонного паралича.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как во время экскурсии по замку туристы сняли призраки братьев-самоубийц. В то же время над Европой появились самолеты-призраки из-за коронавируса.
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