По состоянию на пятницу, 21 мая, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 27,46 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар.

Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.