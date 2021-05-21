Курс доллара снова вырос после падения до минимума [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 21 мая, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 27,46 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.
Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар.
Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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