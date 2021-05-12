Курс доллара упал до минимума за два месяца [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Национальный банк Украины на среду, 12 мая, установил такой официальный курс гривны к основным мировым валютам:
- 1 доллар США - 27,67 грн;
- 1 евро - 33,67 грн;
- 10 российских рублей - 3,74 грн.
Американская валюта упала на 9 копеек после роста на 4 копейки в первый рабочий день после майских праздников. Курс доллара США достиг минимального значения с 17 марта.
Евро напротив продолжает дорожать - 12 мая его курс вырос еще на 18 копеек после роста на 8 копеек в предыдущий банковский день.
Курс американского доллара в Украине по итогам 2021 года составит в среднем 27,9 грн/$1. К концу года "зеленый" подрастет до отметки 28,2 грн/$1. К концу 2022 года экономисты ожидают повышения курса до 29 грн/$1. Такие цифры содержатся в обновленном консенсус-прогнозе Министерства развития экономики.
В МВФ прогнозирует такой среднегодовой курс доллара к гривне:
- 2021 год - 27,98 грн;
- 2022 год - 27,61 грн;
- 2023 год - 27,59 грн.
В Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/$1.
В начале года финансовые аналитики прогнозировали, что в 2021 году украинская валюта может несколько укрепиться благодаря росту цен на базовое сырье, металлы и продукцию сельского хозяйства. Средний годовой курс составит 27,5 грн/доллар.
При этом весной гривна должна укрепляться, а минимальный курс доллара мы увидим, как обычно, летом. В конце года ожидается сезонный рост курса иностранной валюты.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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