Рада приняла бюджет-2021: основные пункты [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада Украины в ходе заседания приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. "За" проголосовали 289 народных депутатов.
Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады. При голосовании в Раде основные показатели не изменились.
Так, законом предусмотрены доходы госбюджета в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% больше, чем в 2020 году. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что 4,5% больше, чем в 2020 году.
Прожиточный минимум, зарплата и субсидии
Документом устанавливается в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны.
Минимальная заработная плата в 2021 году в месячном размере составит: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен; в почасовом размере: с 1 января - 36,11 гривны, с 1 декабря - 39,12 гривны.
Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам предусмотрены в сумме 36 607,7 млн гривен. Это на 1,5% меньше, чем в 2020 году.
Расходы госбюджета
Расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266,8 млн гривен. Это на 39,4% больше, чем в 2020 году.
Расходы на Аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 529,7 млн гривен, что на 24,1% больше, чем в текущем году.
На Офис генерального прокурора в 2021 году предусмотрели 11 531,6 млн гривен. Это на 52,6% больше, чем в текущем году.
На Службу безопасности предусмотрели сумму в 14 746,3 млн гривен. Это на 23,2% больше, чем в 2020 году.
Доходы госбюджета
Кабмин планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд гривен.
Закон предусматривает доход от игорного бизнеса в сумме 7 443,4 млн гривен. Это на 68,7% больше, чем в 2020 году.
Дефицит госбюджета
Документом также определен на 31 декабря 2021 года предельный объем госдолга в сумме 2 544 899,9 млн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 350 489,7 млн гривен.
Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн гривен, что составит 5,5% ВВП.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
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