Начиная с 2:00 21 мая между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня. Обе стороны заявили о готовности к любому развитию событий.

После полуночи 21 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ударов по целям ХАМАСа в Газе. При этом после 2:00 не сообщалось об обстрелах израильской территории, а также Сектора Газа.

После начала режима прекращения огня в Секторе Газа и остальной территории Палестинской автономии люди вышли на улицы для празднования перемирия.

The Jerusalem Post сообщает, что после начала режима прекращения огня в Израиле были отменены большинство директив тыла, в том числе рекомендующие жителям приграничных районов Газы оставаться рядом с убежищами.

При этом школы в центре и на юге Израиля оставались закрытыми. Армия обороны Израиля попросила людей оставаться в состоянии боевой готовности.

Несмотря на перемирие, израильские военные заявили о готовности продолжить военную операцию против ХАМАСа в случае продолжения ракетных обстрелов. Также о готовности к "ответу на действия Израиля" заявили палестинские боевики.

הפגנות שמחה היו הלילה בכמה מוקדים ברצועת עזה ובגדה. בחלק מהמקומות נורו זיקוקים ויריות באוויר, והמפגינים חגגו את מה שכינו "ניצחון ההתנגדות". סגן מנהיג חמאס בעזה חליל אלחיה יצא ממקום המסתור שלו ואמר שהוא מקדיש את הניצחון לעם הפלסטיני | בסרטון: חגיגות בדרום הרצועה@galberger pic.twitter.com/QkDMYK5PDn — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2021

Ранее сообщалось, что Израиль сравнял с землей 11-этажный медиа-центр в секторе Газа.

Напомним, что 120 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа.