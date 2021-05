35-летняя американская поп-звезда Леди Гага стала жертвой изнасилования в самом начале своей музыкальной карьеры. Певица разоткровенничалась и поделилась своими переживаниями в новом документальном сериале "Я, которого ты не видишь" ("The Me You Can't See"), который совместно сняли британский принц Гарри и телеведущая Опра Уинфри.

Когда Леди Гаге (настоящее ее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) было 19 лет, ее изнасиловал музыкальный продюсер. По словам звезды, продюсер потребовал, чтобы она сняла одежду. Она отказалась и ушла, но он не отставал от нее - пригрозил, что сожжет все ее музыкальные записи.

Я ему отказала. Я ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался. Он не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше.

После изнасилования она чувствовала боль и оцепенение, у нее были тошнота и рвота. Произошел "полный психотический срыв".

Певица призналась, что намеренно причиняла себе физическую боль - билась об стену, резала свое тело и думала о самоубийстве.

А кроме того, в результате изнасилования Леди Гага забеременела. Несколько лет она была не в себе. А потом попала в больницу, где получила помощь психиатра. И осознала, что ее вины в том, что она стала жертвой насилия, нет.

Имя насильника Леди Гага назвать отказалась. Певица не хочет предъявлять ему официальные обвинения, чтобы больше никогда не встречаться с этим человеком.

