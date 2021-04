Шэрон Стоун написала автобиографию "Красота жить дважды" Источник: Associated Press

Секс-символ Голливуда 90-з годов Шэрон Стоун написала мемуары под названием "Красота жить дважды" ("The Beauty of Living Twice"), в которых откровенно рассказала о своей жизни и карьере. Книга полна шокирующих и трагичных событий и историй, которые 63-летняя актриса скрывала долгие годы даже от самых близких людей.

Звезда "Основного инстинкта" призналась, что в шесть лет подверглась сексуальному насилию со стороны своего дедушки по материнской линии. Это случилось, когда она с сестрой Келли оказалась запертой в одной комнате с дедом, который начал их домогаться.

Шэрон Стоун не стала делиться с читателями жуткими подробностями сексуального насилия со стороны родственника. Но описала огромное облегчение, которое испытала, когда их дедушка умер. 14-летняя Шэрон даже ткнула в него пальцем во время похорон, чтобы удостовериться, что он действительно мертв.

Я ткнула его, и странное удовлетворение от того, что он наконец-то умер, ошарашило меня. Я посмотрела на сестру, и она поняла меня. Ей было 11 лет, и все было кончено.

В колледже будущая актриса забеременела от своего первого парня. Становиться родителями подростки не планировали, поэтому решились на аборт. В их родной Пенсильвания аборты были запрещены, поэтому им пришлось ехать через полстраны в штат Огайо. После прерывания беременности у 18-летней Шэрон началось сильное кровотечение.

Кровь была повсюду. Я чувствовала себя гораздо хуже, чем должна была. Но это был секрет, и я никому не должна была рассказывать. Я сидела в своей комнате и несколько дней истекала кровью. Я была ослаблена и напугана.

Девушка сожгла окровавленные простыни и вещи в бочке на территории школы, а потом отправилась на занятия. Спустя годы Шэрон узнала, что у нее аутоиммунное заболевание, из-за которого она не может иметь детей.

Актриса дважды официально была замужем. Ее первым мужем был телепродюсер Майкл Гринбург, они поженились в 1984 году и развелись три года спустя. В 1998 году она вышла замуж за редактора газеты San Francisco Chronicle Фила Бронштейна. В этом браке у нее случилось несколько выкидышей, и в итоге пара развелась в 2004 году.

Стоун очень хотела стать мамой, поэтому усыновила трех мальчиков: Роэна, Лэрда и Куинна. Актриса призналась, что у нее было серьезных отношений с 2019 года, после того, как она рассталась с итальянским экоактивистом Энцо Курсио, который на десять лет моложе ее.

Ранее "Подробности" публиковали отрывок из автобиографии Шэрон Стоун, посвященный съемкам эротического триллера "Основной инстинкт". Актриса утверждает, что ее обманом заставили показать интимное место в знаменитой сцене допроса.