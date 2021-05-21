Папа Римский Франциск приветствует прекращение огня на Святой земле и надеется на дальнейший диалог сторон и мир. Об этом понтифик заявил в ходе встречи с новыми послами ряда стран при Святом престоле, сообщает в пятницу служба печати Ватикана.

"Постоянно думаю о том, что в последние дни происходило на Святой земле. Благодарю Бога за решение прекратить столкновения и надеюсь на прекращение диалога и установление мира", - сказал понтифик. Он указал, что Святой престол через свою дипломатическую сеть и международную деятельность "поддерживает любые усилия для построения мира, где человеческая жизнь была бы в центре".

Франциск также констатировал, что пандемия дала понять, “что мировое общество переживает тяжелый момент, если не неспособность решать общие проблемы”, такие как миграционный кризис, климатические изменения и гуманитарные трагедии.

"Это - не простые политические или экономические проблемы, это - вопросы правосудия и справедливости, это касается нашего морального долга и вопроса, каким мы оставим мир нашим потомкам", - добавил Папа Римский.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль поручил эвакуировать украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.