Шмыгаль поручил эвакуировать украинцев из сектора Газа [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить эвакуацию украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
По его словам, во исполнение поручения президента он дал задание Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа.
"Известно, что более сотни наших граждан изъявили желание покинуть сектор Газа. Правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь украинцам", - отметил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что Израиль атаковал подлодку ХАМАС возле сектора Газа. Также мы писали о том, что из Газы по Израилю выпустили невероятное количество ракет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики"
Погода во вторник, 18 мая, будет богата на осадки и грозы
Главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина
На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд
Сейчас услугой можно воспользоваться в портале "Дия" только владельцам ID-карт