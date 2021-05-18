Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить эвакуацию украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По его словам, во исполнение поручения президента он дал задание Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа.

"Известно, что более сотни наших граждан изъявили желание покинуть сектор Газа. Правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь украинцам", - отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал подлодку ХАМАС возле сектора Газа. Также мы писали о том, что из Газы по Израилю выпустили невероятное количество ракет.

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