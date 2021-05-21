У п'ятницю ввечері, 21 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович розповів, що на даний момент відомо про зустріч двох президентів, України та Росії, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Дати нема. Принаймні, немає у мене. Друге, я думаю, що це пов'язано з зустріччю Байдена і Путіна. Тому, що є підтверджено американцями і де-факто відбуваючися консультації Офісу президента з адміністрацією Байдена щодо повістки зустрічі Байдена і Путіна. Ми координуємося. І подивимося, зараз трудно сказати "коли, як, що?".

"Я думаю, що на зустрічі буде пропозиція та сама. Ми зазначимо червону лінію, яка є для України неприйнятною. І запропонуємо декілька варіантів розвитку подій. Наприклад, безстрокове припинення вогню. Ми розмовляємо про це в рамках "мінську", але треба розуміти контекст. Мир або припинення вогню можна встановити, коли цього бажає дві сторони. Коли одна - технічно неможливо. І припинити війну технічно не можливо, якщо бажає одна сторона", - сказав Олексій.