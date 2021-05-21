Зустріч Зеленського та Путіна: Арестович розкрив деталі [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 21 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович розповів, що на даний момент відомо про зустріч двох президентів, України та Росії, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Дати нема. Принаймні, немає у мене. Друге, я думаю, що це пов'язано з зустріччю Байдена і Путіна. Тому, що є підтверджено американцями і де-факто відбуваючися консультації Офісу президента з адміністрацією Байдена щодо повістки зустрічі Байдена і Путіна. Ми координуємося. І подивимося, зараз трудно сказати "коли, як, що?".
"Я думаю, що на зустрічі буде пропозиція та сама. Ми зазначимо червону лінію, яка є для України неприйнятною. І запропонуємо декілька варіантів розвитку подій. Наприклад, безстрокове припинення вогню. Ми розмовляємо про це в рамках "мінську", але треба розуміти контекст. Мир або припинення вогню можна встановити, коли цього бажає дві сторони. Коли одна - технічно неможливо. І припинити війну технічно не можливо, якщо бажає одна сторона", - сказав Олексій.
У квітні 2019 року Зеленський виходив з того, що Путін є людиною, яка може раціоналізувати свій інтерес. А чи в інтересах Росії, щоб гинули їх військові, щоб були санкції, щоб вони втрачали свої світові позиції. Він вважав, що ні. Але виявилось, що російське керівництво здатне поводити себе таким чином. Ми бачимо, що колективна позиція заходу не може змістити Путіна з цієї політики.
по теме
Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович розповів, що вдалось президенту Володимиру Зеленському та що не вдалось за ці 2 роки
Наталия Королевская оценила "самочувствие" социальной сферы в Украине за время президентства Владимира Зеленского.
В четверг, 20 мая, Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание по инициативе президента Владимира Зеленского
Голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін заявив, що легалізація зброї - це не засіб нападу, а засіб самозахисту
В пятницу, 21 мая, Верховная Рада поддержала обращение к Соединенным Штатам Америки и Европейскому союзу о введении санкций за строительства газопровода "Северный поток-2"