В субботу, 22 мая 2021 года, в Роттердаме прошел финал популярного музыкального конкурса Евровидение.

В общей сложности в финале Евровидения-2021 выступили 26 стран. Украину на конкурсе представляла группа Go_A с песней Shum.

Официальный сайт Евровидения за несколько часов до начала конкурса опубликовал таблицу с прогнозами букмекеров.

Италия, Франция и Мальта расположились на первом, втором и третьем местах соответственно. Украина оказалась на четвертом месте.

А вот зрители и жюри конкурса Евровидения решили по другому.

Таким образом, победителем конкурса Евровидения стала Италия.

Песня победителя Евровидения 2021