Кто выиграл Евровидение 2021: названо имя победителя (видео) [ Редактировать ]
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В субботу, 22 мая 2021 года, в Роттердаме прошел финал популярного музыкального конкурса Евровидение.
В общей сложности в финале Евровидения-2021 выступили 26 стран. Украину на конкурсе представляла группа Go_A с песней Shum.
Официальный сайт Евровидения за несколько часов до начала конкурса опубликовал таблицу с прогнозами букмекеров.
Италия, Франция и Мальта расположились на первом, втором и третьем местах соответственно. Украина оказалась на четвертом месте.
А вот зрители и жюри конкурса Евровидения решили по другому.
Таким образом, победителем конкурса Евровидения стала Италия.
Песня победителя Евровидения 2021
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Гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021
В четверг, 20 мая, прошел второй полуфинал популярного музыкального конкурса Евровидение 2021
Окрім України, у десятку найкращих також потрапили Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. Завтра пройде другий півфінал, а переможця визначать у суботу