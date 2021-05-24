За прошедшие сутки, 23 мая, в Украине сделали 1 325 прививок от коронавируса. Такая цифра значительно ниже вчерашнего показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

При этом в Киеве и 11 областях вакцинация вообще не проводилась.

Указано, что первую дозу получил 321 человек, а еще 1 004 - были привиты повторно. В воскресенье в стране работали лишь 28 мобильных бригад и 17 пунктов вакцинации.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 978 352 человека. Получили две дозы – 75 787. Всего проведено 1 054 139 прививок.

По состоянию на 24 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 людей.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 0

Винницкая область - 0

Волынская область - 10

Днепропетровская область - 0

Донецкая область - 11

Житомирская область - 10

Закарпатская область - 18

Запорожская область - 2

Ивано-Франковская область - 0

Киевская область - 44

Кировоградская область - 13

Луганская область - 0

Львовская область - 9

Николаевская область - 0

Одесская область - 130

Полтавская область - 0

Ривненская область - 10

Сумская область - 4

Тернопольская область - 40

Харьковская область - 0

Херсонская область - 0

Хмельницкая область - 0

Черкасская область - 0

Черновицкая область - 20

Черниговская область - 0

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