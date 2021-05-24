В 12 регионах Украины приостановили вакцинацию [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 23 мая, в Украине сделали 1 325 прививок от коронавируса. Такая цифра значительно ниже вчерашнего показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
При этом в Киеве и 11 областях вакцинация вообще не проводилась.
Указано, что первую дозу получил 321 человек, а еще 1 004 - были привиты повторно. В воскресенье в стране работали лишь 28 мобильных бригад и 17 пунктов вакцинации.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 978 352 человека. Получили две дозы – 75 787. Всего проведено 1 054 139 прививок.
По состоянию на 24 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 людей.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 0
- Винницкая область - 0
- Волынская область - 10
- Днепропетровская область - 0
- Донецкая область - 11
- Житомирская область - 10
- Закарпатская область - 18
- Запорожская область - 2
- Ивано-Франковская область - 0
- Киевская область - 44
- Кировоградская область - 13
- Луганская область - 0
- Львовская область - 9
- Николаевская область - 0
- Одесская область - 130
- Полтавская область - 0
- Ривненская область - 10
- Сумская область - 4
- Тернопольская область - 40
- Харьковская область - 0
- Херсонская область - 0
- Хмельницкая область - 0
- Черкасская область - 0
- Черновицкая область - 20
- Черниговская область - 0
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