В статье издания "Апостроф" назвали политический проект экс-секретаря СНБО Александра Данилюка и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки - платформу "Центр национальной стойкости и развития" - "партией сбитых летчиков", отметив, что главные лица проекта за годы пребывания во власти успели набрать токсичности – скандалы, особенно в случае с Данилюком и Рябошапкой, возникали с завидной регулярностью.

"С таким шлейфом "реформаторов" избирателю продать довольно трудно. Из памяти народной еще не стерлось множество воспоминаний. Впрочем, даже не это главное – в украинской реальности ты можешь прослыть коррупционером и циничным обманщиком, но при этом запомниться причастностью хоть к чему-то хорошему. А вот с этим у Данилюка и Рябошапки самые большие проблемы", - отмечают журналисты.

Издание пишет, что с момента создания проекта его главные лица лишь изредка напоминали о своем существовании. И цитирует мнение экспертов, согласно которому создание Центра может даже не продолжится стартом новой политической силы на поле прозападного "Голоса".

"Не исключено, что его создание - просто формальность. И единственная цель участников платформы - войти в следующее правительство после Шмыгаля под видом "реформаторов"и "технократов", а для этого нужно, грубо говоря, какое-то название. Но даже если так, то принцип репутационной состоятельности все равно никто не отменял. Более того, с пустым портфелем успешных кейсов реформ в Раду, возможно, попасть даже легче, чем в Кабмин или на другие госдолжности", - отмечает автор материала.

Издание также напоминает о целом ряде скандалов, сопровождавших работу Данилюка и Рябошапки на государственных должностях. В частности, факт скрытия Данилюком оффшоров, которыми он руководил, уже находясь на госслужбе. Позже он подтвердил, что действительно является директором трех компаний: двух – на Кипре и одной на Каймановых островах. Что касается Рябошапки, то ему вменяют провал реформы прокуратуры и главный кейс, который ударил по репутации экс-генпрокурора - задержание Андрея Антоненка, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

"Это дело целиком и полностью на совести Рябошапки – и об этом знает вся страна. Именно он отвечал за подозрения людям, которые до сих пор проходят по шитому белыми нитками делу. Во всяком случае пока доказательства, которые принесли в суд прокуроры и правоохранители просто не выдерживают никакой критики", - подчеркивает автор статьи.