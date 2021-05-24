До конца года показатель вакцинации должен составить не менее 30%/ фото: sumy-gospital

Имеющиеся вакцины от коронавирусной инфекции являются эффективными в борьбе со всеми существующими штаммами COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

По его словам, в настоящее время не существует таких вариантов болезни, которые бы могли обходить защиту организма после иммунизации.

Пока не появилось никаких вариантов (коронавируса, - ред.), которые значительно снижали бы эффективность вакцин, диагностических или терапевтических средств COVID19. Но нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем.

Отмечается, что согласно плану, до сентября 2021 года все страны должны вакцинировать от COVID не менее 10% своего населения. А до конца года этот показатель должен составить не менее 30%.

Ранее мы писали, что двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против быстро распространяющегося индийского варианта коронавируса, как и против доминирующего штамма в Великобритании.

Кроме того, в Великобритании начато первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от коронавируса и его разновидностей. В испытания примут участие 2886 человек в возрасте 30 лет и старше.

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