В ВОЗ сделали сделали невероятное заявление об эффективности вакцин [ Редактировать ]
Имеющиеся вакцины от коронавирусной инфекции являются эффективными в борьбе со всеми существующими штаммами COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.
По его словам, в настоящее время не существует таких вариантов болезни, которые бы могли обходить защиту организма после иммунизации.
Пока не появилось никаких вариантов (коронавируса, - ред.), которые значительно снижали бы эффективность вакцин, диагностических или терапевтических средств COVID19. Но нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем.
Отмечается, что согласно плану, до сентября 2021 года все страны должны вакцинировать от COVID не менее 10% своего населения. А до конца года этот показатель должен составить не менее 30%.
Ранее мы писали, что двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против быстро распространяющегося индийского варианта коронавируса, как и против доминирующего штамма в Великобритании.
Кроме того, в Великобритании начато первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от коронавируса и его разновидностей. В испытания примут участие 2886 человек в возрасте 30 лет и старше.
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