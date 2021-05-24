Председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат призвал правительство страны к санкциям против проекта "Северный поток-2" и российского газопровода "Ямал - Европа" в рамках ответа на задержание в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он считает, что действия белорусских властей являются угрожающими не только для тех, кто их не поддерживает.

Тугендхат отметил, что действия режима Лукашенко расцениваются как "похищение людей", и они являются серьезным нарушением прав человека не только журналиста Романа Протасевича, "но и каждого пассажира и члена экипажа этого самолета".

"Это прямая угроза не только для тех, кто не поддерживает такие режимы, как в Беларуси, но и для всех нас, кто может пролететь над таким государством", - сказал он.

Тугендхат назвал "абсолютно правильным" шаг правительства по запрету авиакомпаниям летать над Беларусью.

"Пойдет ли он (глава МИД Британии Доминик Рааб - ред.) далее, и будет ли он призвать к приостановке газопровода "Северный поток-2" и энергетического трубопровода Ямал (российский газопровод "Ямал - Европа" - ред.), что идет через Беларусь, и благодаря которому берутся деньги на поддержку этого тиранского режима?"- сказал Тугендхат.

Ранее сообщалось, что регулятор Германии разрешил укладку труб российского газопровода "Северный поток -2" на участке в немецкой экономической зоне.

Также мы писали о том, что США ввели санкции против судов "Северного потока-2". В частности, в санкционном списке значатся "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также 13 российских судов, участвующих в реализации проекта.

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