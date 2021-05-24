Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает призыв международного сообщества по расследованию инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси.

Белорусский режим вчера принудительно посадил этот самолет в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь поддерживает призывы к полному, прозрачному и независимому расследованию этого тревожного инцидента и призывает все соответствующие стороны сотрудничать с этим расследованием", - сказал Дюжаррик.

Ранее Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.