Европейский союз планирует прекратить авиасообщение с Беларусью после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом говорится в проекте заключения сегодняшнего заседания Совета Европы.

Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

Как рассказал журналист, Совет Европы планирует призвать европейские авиакомпании не летать в воздушном пространстве Беларуси, а также запретить белорусским самолетам пролетать над ЕС и садиться в европейских аэропортах.

Официального решения Совета Европы еще не было. Вопрос ответа Беларуси на инцидент с Ryanair лидеры ЕС обсудят сегодня вечером.

Ранее Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.