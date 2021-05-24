ЕС планирует прекратить авиасообщение с Беларусью - СМИ [ Редактировать ]
Европейский союз планирует прекратить авиасообщение с Беларусью после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом говорится в проекте заключения сегодняшнего заседания Совета Европы.
Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.
Как рассказал журналист, Совет Европы планирует призвать европейские авиакомпании не летать в воздушном пространстве Беларуси, а также запретить белорусским самолетам пролетать над ЕС и садиться в европейских аэропортах.
Официального решения Совета Европы еще не было. Вопрос ответа Беларуси на инцидент с Ryanair лидеры ЕС обсудят сегодня вечером.
Ранее Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.
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