Встреча Байдена и Путина: в России выступят с официальным решением [ Редактировать ]
Во вторник, 25 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что ближайшее время станет известно официальное решение по встрече президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.
Отмечается, что в Кремле обещают выступить с отдельным сообщением.
Накануне пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки встречи Байдена и Путина.
Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение.
По его словам, на саммите могут поднять вопросы стабильности и контроля над вооружениями, но повестка дня будет формироваться после того, как встречу подтвердят официально.
Работа по организации встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина продолжается.
Ранее были названы главные темы переговоров Байдена и Путина.
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