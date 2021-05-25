Во вторник, 25 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что ближайшее время станет известно официальное решение по встрече президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

Отмечается, что в Кремле обещают выступить с отдельным сообщением.

Накануне пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки встречи Байдена и Путина.

Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение.

По его словам, на саммите могут поднять вопросы стабильности и контроля над вооружениями, но повестка дня будет формироваться после того, как встречу подтвердят официально.

Работа по организации встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина продолжается.

Ранее были названы главные темы переговоров Байдена и Путина.

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