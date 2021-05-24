Работа по организации встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина продолжается. Место и дата проведения саммита на высшем уровне пока не определены.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки.

"Мы не готовы назвать место и время встречи", - сказала Псаки.

Она пояснила, что "работа над деталями" саммита двух лидеров продолжается.

Напомним, накануне корреспондент NBC News Джефф Беннет сообщил, что встреча Байдена и Путина скорее всего пройдет в Женеве. По словам журналиста, именно этот город называют его источники в Белом доме.

Ранее были названы главные темы переговоров Байдена и Путина.