На северо-востоке африканской страны Нигерии, в штате Банучи, как минимум 20 человек умерли из-за эпидемии холеры, которая начала "зверствовать" в регионе.

По словам комиссара здравоохранения штата Алию Майгоро, "нулевым пациентом" является 37-летняя домохозяйка, госпитализированная в больницу еще 24 апреля в районе Нинги.

После ее госпитализации было обнаружено, что вспышка схожего заболевания наблюдается и в соседних районах.

Отмечается, что для блокирования распространения болезни использованы все доступные средства. В частности, усиленное и постоянное наблюдение за заболеваниями, которые имеют признаки холеры. К тому же проводятся активные поиски случаев диареи и рвоты.

Читайте также, в Демократической Республике Конго преодолевают последствия эпидемии холеры. Вакцины против холеры распространяет миссия ООН в Конго. Еженедельно проводится дезинфекция и против другой, не менее опасной инфекции, малярии.

Кроме того, в странах африканского континента Гвинее и Демократической республике Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, приведшая к первым смертям. По данным африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, смертность от инфекции в двух пораженных странах составляет 64,3%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.