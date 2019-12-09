У Демократичній Республіці Конго спалахнула епідемія холери [ Редактировать ]
У Демократичній Республіці Конго долають наслідки епідемії холери. Нагадаємо, там проходять службу і українські миротворці у рамках місії ООН. Які завдання виконують бійці і як самих військових захищають від небезпечного захворювання? - розкаже Геннадій Вівденко. Він перебуває на українській базі в Конго.
В українських миротворців у Конго завтра планова вакцинація. У країні - спалах холери. Під прапором ООН тут служать 250 українців. Завдання командування - запобігти захворюванням.
"Буде проводитися вакцинація проти холери. Всі наші військовослужбовці отримують ці краплі тут, на місці військового пункту. Всі наші хлопці, що приїжджають - максимально захищені", - запевнив Микола Олим, начальник санепідемугруповання Міністерства оборони України.
Вакцини проти холери розповсюджує місія ООН у Конго. Щотижня тут роблять і дезінфекцію - проти малярії.
"Це аерозольний препарат, зараз будемо проводити дезинфекцію. Вбити комара малярійного, бо покусають людей. Потім треба лікувати людей".
Це спеціальний пристрій для розпилювання. Медик починає роботу.
Українська база миротворців у Гомі - це величезна територія. Дезінфекторові роботи точно на пів дня.
"700-800 квадратних метрів, десь так"
Доходить і до кумедного. Під дезинфікування потрапляють наші миротворці та колеги із сусідньої бази - з Бангладешу, які просто займалися спортом після зміни.
"За цю ротацію у нас не було жодних тропічних захворювань: ні малярії, ні інших, поширених у цьому водились усі заходи. Всі повернуться додому здоровими", - зазначив Олександр Дейбук, офіцер медичної служби 18 окремого вертолітного загону української місії ООН у ДР Конго.
"Особовий склад проінструктований, закривати шию, всі ходять в сітках - ті, хто заступають в наряд. І проводяться попереджувальні заходи з боку медичного закладу. Все буде добре", - переконає Мухамад Буланбаєв, командир 11 ротації 18 окремого вертолітного загону української місії ООН у ДР Конго.
Стежать на базі не тільки за імунітетом бійців. Нещодавно тут оновили медцентр, у тому числі й стоматологічне відділення.
Двері медичного центру української місії в ООН у місті Гома в республіці Конго завжди відчинені - повна сертифікація обладнання і лікарів.
Українським військовим медикам тут довіряють. До нашого лікаря завітав хворий йорданець із сусідньої місії ООН, бо лор - тут один на увесь регіон. А два тижні тому українці евакуювали працівника місії, який був на останній стадії малярії. Врятували йому життя.
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