В настоящее время из 14 инфицированных умерли 9/ фото: РИА Новости

В странах африканского континента Гвинее и Демократической республике Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, приведшая к первым смертям.

В настоящее время из 14 инфицированных умерли 9. Таким образом, по данным африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, смертность от инфекции в двух пораженных странах составляет 64,3%.

Отмечается, что на территории Конго лихорадку Эбола официально подтвердили у 7 человек (4 - умерли), а в Гвинее - 7 случаев (5 - скончались от инфекции). Известно, что Africa CDC собирается отправить в Гвинею группу специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые незамедлительно начнут борьбу со смертельной болезнью.

Ранее мы писали, что в Гвинее власти объявили о новой вспышке лихорадки Эбола, важно что это первое повторение эпидемии после вспышки 2013-2016 года. Было принято решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой.

Кроме того, в одном из госпиталей Швеции расследуют случай вероятного заболевания пациента лихорадкой Эбола. Пока это лишь предположение и ожидаются результаты анализов, проходит проверка всех медработников, контактировавших с пациентом.

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