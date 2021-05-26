Ни один из заболевших не был госпитализирован/ фото: UA.News

На территории Франции медики обнаружили крайне редкий вариант коронавирусной инфекции у почти 50 человек. В связи с этим в стране приняли решение открыть дополнительные пункты тестирования на COVID-19.

Несмотря на то, что новый штамм назвали "вариантом Бордо", ученые читают, что это на самом деле мутация так называемого "британского" варианта - В.1.1.7. В большинстве, положительные результаты получили ученики одной из школ в районе города Бакалалан, а также их родители.

Отмечается, что у людей с новым вариантом проявляются обычные симптомы или их нет вообще. При этом все вакцины, которые одобрила для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения яляються эффективными против нового штамма COVID-19. Известно, что ни один из заболевших не был госпитализирован.

Ранее мы писали, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что на данный момент нет штаммов коронавируса, угрожающих эффективности имеющихся вакцин, однако сейчас нет гарантий, что так будет и в будущем, тоже нет.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине тест-системы на выявление "индийского" штамма коронавирусной инфекции. Такая система способна значительно упростить процедуру обнаружения подобных мутаций в Украине.

Читайте также, заявки от производителей вакцин от COVID-19, которые еще не начали переговоры с Управлением по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами США, могут быть отклонены вплоть до конца пандемии. 11 мая американские власти одобрили использование препарата Pfizer для вакцинации детей от 12 до 15 лет.

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