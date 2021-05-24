Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине тест-системы на выявление "индийского" штамма коронавирусной инфекции. Тест-системы способны обнаружить новый штамм путем ПЦР-исследования. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, системы поступили в Центр общественного здоровья Украины. До этого Украина получала подобные анализы для выявления "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

Сейчас региональные лаборатории по специальному алгоритму среди всех положительных тестов определяют несколько образцов, которые отправляют в Киев. Они проходят проверку тест-системами, и в случае, если результат на мутацию вируса положительный, отправляются в одну из трех лабораторий на подтверждение.

Отмечается, что такая система способна значительно упростить процедуру обнаружения подобных мутаций в Украине.

Читайте также, во французском городе Бордо была обнаружена вспышка крайне редкого штамма коронавирусной инфекции. В связи с этим власти страны приняли решение ускорить кампанию по иммунизации от коронавируса. В настоящее время столь тревожная ситуация находится под контролем.

Кроме того, в столице наблюдается самый высокий показатель по тестированию на коронавирусную инфекцию по Украине. По направлению врача можно бесплатно сдать тест в 71 пункте тестирования, мобильные бригады продолжают собирать биологический материал для тестирования на дому.

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