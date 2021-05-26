В четверг, 26 мая, в Украине будет тепло. Как сообщают синоптики, температура воздуха будет самой высокой среди той, которая ожидается в ближайшее время. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отметим, что через некоторые области будет пролегать атмосферный фронт циклона Nathan.

Таким образом, в зоне фронта, погода будет неустойчивой - с кратковременными дождями и грозами. Осадки следует ожидать в северных областях, а также в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.

Что касается температуры - то завтрашний день обещает быть самым теплым с ближайшей синоптической перспективе; на выходных - снова немного похолодает.

Температура ночью +10-15 градусов, в западных областях +6-11 градусов, днем в западных, северных и Винницкой областях +20-25 градусов, на остальной территории +23-28 градусов; в Карпатах ночью +2-7 градусов тепла, днем +10-15 градусов.

Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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