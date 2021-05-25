Погода в июне: синоптики дали прогноз [ Редактировать ]
В июне 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме. Об этом сообщает "Укргидрометцентра".
Месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), что в пределах климатической нормы.
По прогнозу синоптиков:
- Месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), что в пределах климатической нормы.
- Абсолютный минимум температуры воздуха июня составляет 0-9 градусов тепла, в горах Крыма, в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях местами 0,3-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.
- Абсолютный максимум температуры воздуха - 31-38,5 градусов тепла, в Одесской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях местами 39-39,8 градусов, в горных районах 25-29 градусов.
Среднее месячное количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.
В июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы.
Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
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