Коли у всіх падіння - вона зростає. Українська хімічна галузь, попри ковідну кризу, показує динамічний розвиток. Напередодні Дня хіміка, який відзначатимуть наприкінці тижня, наші кореспонденти спробували розібратися: чому цього року хімію називають економічним дивом.

Українська економіка хоч і падала у першому кварталі, зараз відновлюється. Товарообіг зріс на 12 відсотків: якщо порахувати у гривнях - експорт збільшився на 14 млрд доларів, імпорт - на понад 15. Тобто товарів завозять більше. І значний внесок в зростання - від хіміків.

Дмитро Гордейчук, керівник проекту "Інфоіндустрія":

Українська хімічна галузь зараз переживає справжній ренесанс. Сировина зараз, наразі, відносно дешева була, принаймі останні 2 роки. А зовнішній ринок постійно зростав в ціні. Товарна продукція зростала в ціні. Тому, це дозволило і імпорту сюди не зайти, тому що він відносно дорогий, а сировина у нас дешева. І в той же час, ми дуже вдало експортували.

Виробництво азотних добрив зросло рекордно: за два роки - на третину. Лідерами є заводи Ostchem, які належать українському підприємцю Дмитру Фірташу, та Одеський припортовий завод.

За очікуваннями аналітиків, цьогоріч ринок мінеральних добрив може збільшиться ще на 10%.

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF:

Вы знаете, Украине повезло, потому что украинские химики вполне могут обеспечить спрос на удобрения на украинском рынке. Сейчас химия демонстрирует поразительные результаты - прирост 16.7% - это самая динамичная отрасль в этой стране. По этому, правительству необходимо обратить внимание на нее. Это новый драйвер. Если вы закроите границы, поможете химикам - вы получите еще больший рост.

Українські виробники змогли модернізувати базові промислові майданчики. Аби вони могли конкурувати з іноземними заводами.

Віталій Скляров, голова Правління ПрАТ "АЗОТ":

В прошлом году мы вложили в модернизацию и проведение капитальных ремонтов - порядка 320 миллионов гривен, что позволило нам снизить себестоимость нашей продукции. И продавать нашим селянам удобрения по допустимым для них ценам.

Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України:

Питання, наприклад, добрив - це так само питання національної безпеки. І сьогодні завдяки тим заходам, щодо захисту внутрішнього ринку, - у нас також працює виробництво. Це також основа цієї продовольчої безпеки.

Але є одна проблема - ціна на газ знову зростає. Тож уряду потрібно подумати, як краще захистити хімічну галузь та власних виробників. Європейський Союз, Сполучені Штати та інші країни вже роблять успішні кроки по захисту своїх ринків через обмежувальні мита, квоти та введення спеціальних вимог до продукції. Це називається "сучасний промисловий протекціонізм".

Захист українського ринку добрив досі не дуже ефективний. На жаль, великі імпортери добрив, які називають себе аграрними асоціаціями, а також російські лобісти блокують введення обмежень на іноземні добрива. Якщо закрити кордон для іноземних добрив, вітчизняна хімія покаже ще кращий результат, а українська економіка швидше вийде з кризи.