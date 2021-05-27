Скандальний російський газогін "Північний потік-2" може бути добудований. Такого висновку дійшли журналісти західної преси, аналізуючи слова американського президента Джо Байдена. Той назвав нові обмеження проти будівництва "контрпродуктивними санкціями". Подробиці в матеріалі Дмитра Анопченка.

Цих слів ніхто не очікував. Підійшовши до преси всього на чотири хвилини перед тим, як вилітати до Делаверу, Байден коротко відповів щодо Білорусі (мовляв, із санкціями щодо Мінська ще не визначився), а потім згадав і Північний потік.

Джо Байден, президент США:

Оскільки він майже повністю завершений, це по-перше... І я ж не можу дозволити Німеччині робити щось - чи ні. Піти ще далі і запровадити санкції зараз - було б, на мою думку, контрпродуктивним для наших стосунків з Європою.

Ці слова Байдена без перебільшення стали сенсацією. Адже по суті вперше преса чує від Президента США не "ритуальні" обіцянки зупинити другий "північний потік", а зізнання, що його таки добудують. У своє виправдання Байден сказав - мовляв, газогін все одно був "майже повністю завершений" у момент, коли він отримав посаду цього січня.

Nord Stream 2 - компанія-оператор "Північного потоку" висловлювати свою думку про ці новини з Вашингтона відмовилася; сказали пресі "не можуть коментувати політичні дебати". Але, по суті, їм на найвищому рівні дали "зелене світло" завершувати роботи. А готовність скандального проєкту зараз - уже 95%. Адже слова президента США завжди сигнал.

У Бундестагу вже заговорили про "пом'якшення позиції США": глава парламентського комітету з економіки та енергетики Клаус Ернст сказав журналістам - мовляв, останні новини з Америки "кажуть про те, що політика Вашингтона щодо проєкту може змінитися".

Дуже болісно сприйняли ці слова у Варшаві. Речник правлячої партії Радослав Фогель у інтерв'ю польському радіо навіть сказав - "будівництво газогону є рівнозначним тому, щоб передати зброю в руки Росії.

Радослав Фогель, заступник прессекретаря партії "Закон і справедливість":

Наша позиція - незмінна. Будівництво цього газогону рівнозначно передачі Росії в руки зброї. Газової, енергетичної зброї, яка буде використовуватися, як це не раз було, також і в політичній сфері.

Варто чекати й інших коментарів, і, ймовірно, роз'яснення щодо слів Байдена від пресслужб Білого дому та Держдепартаменту. Ну і не варто забувати, що завершення будівництва навіть якщо це і станеться ще не кінець. І черговий етап протидії "Північному потоку" почнеться якраз тоді, коли труба вже буде готова під час його сертифікації.