Вакцину Johnson & Johnson хотят производить в Индии. Ее хотят использовать для внутреннего рынка, поскольку число новых случаев COVID-19 в Индии постоянно растет. Об этом сообщает Тhe Print.

Компания Biological E предложила к декабрю Институту сыворотки Индии произвести около 30 миллионов доз своей вакцины Johnson & Johnson исключительно для индийского рынка. Она попросила финансовую поддержку у правительства. Сейчас вакцина-кандидат находится на 1/2 стадии клинических испытаний.

Согласно источникам, перспективы экспорта вакцины J&J из США в другие страны в ближайшем будущем ограничены.

На виртуальном саммите в марте главы стран-участниц "четверки" - США, Индии, Японии и Австралии - решили запустить вакцину.

Согласно соглашению, вакцины против коронавируса будут производиться в Индии для Индо-Тихоокеанского региона при финансовой поддержке США и Японии, а Австралия внесет свой вклад в логистические аспекты.

Компания Biological E, вероятно, начнет "дорабатывать и заканчивать" вакцину J&J в июле-августе, а производство вакцины ожидается в конце года.

Ранее мы писали, что двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против быстро распространяющегося индийского варианта коронавируса, как и против доминирующего штамма в Великобритании.

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