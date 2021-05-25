Moderna заявила о безопасности вакцины для подростков [ Редактировать ]
Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков. Исследование провели среди 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет в США.
Так, анализы крови у подростков показали, что вакцина вызвала иммунный ответ, эквивалентный ранее полученным результатам у взрослых.
Первоначальные наблюдения показали, что ни один из детей, получивших вакцину, не заболел Covid-19 через 14 дней после приема второй дозы. Четверо детей, получавших плацебо, дали положительный результат на коронавирус. Однако в компании заявляют, что это , что "соответствует 100% эффективности вакцины".
Компания также проверила, насколько эффективна вакцина после всего лишь одной дозы. Результаты показывают, что вакцина была эффективна на 93% после одной дозы при профилактике легких случаев COVID-19, включающих только один симптом коронавирусной болезни вместо двух или более симптомов.
Компания заявила, что вакцина "в целом хорошо переносится", и что никаких серьезных проблем с безопасностью выявлено не было.
Вакцина Moderna уже разрешена для использования людям в возрасте от 18 лет и старше. После того, как Moderna запросит у FDA разрешение на экстренное использование вакцины для подростков, агентство рассмотрит данные, представленные компанией и может разрешить использование вакцины.
Ранее мы писали, что двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против быстро распространяющегося индийского варианта коронавируса, как и против доминирующего штамма в Великобритании.
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