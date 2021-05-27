Представители коммунального предприятия "Киевский метрополитен" совместно с представителями сообщества легкого персонального транспорта утвердили правила провоза и пользования моноколесами и самокатами в подземке.

Согласно новому документу, моноколеса должны провозится без дополнительных средств упаковки, однако владельцы обязаны следить за тем, чтобы никого из пассажиров не испачкать. При этом самокаты должны быть максимально сложены, однако в случае превышения высоты в 120 сантиметров, за транспортное средство придется платить отдельно.

Отмечается, что пассажиры, которые провозят самокаты, моноколеса или или иной багаж, могут проходить на платформу через контроллера, в таком случае работник метро должен быть уведомлен об оплате за предмет. Известно, что с 25 мая 2021 года в метро можно бесплатно перевозить велосипеды. Однако, их можно транспортировать в чехлах.

Читайте также, в столице вскоре подорожает стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте. увеличение стоимости проезда связано с тем, что киевские перевозчики сейчас работают в убыток, а КГГА вынуждена компенсировать затраты.

Кроме того, в Киеве, Виталий Кличко заявил, спустя сутки после официального запуска проката электросамокатов Bolt, что компания не согласовала с городом размещение новой услуги. в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов.

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