В столице вскоре подорожает стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте. Об этом рассказал депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец в эфире одного из телеканалов.

По его словам, увеличение стоимости проезда связано с тем, что киевские перевозчики сейчас работают в убыток, а КГГА вынуждена компенсировать затраты.

Коммунальные перевозчики Киева работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки.

Отмечается, что новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров. При этом Белоцерковец заверил, что стоимость проезда гарантированно не пересечет отметку в 20 гривен. В настоящее время депутаты дискутируют о новом тарифе.

Читайте также, в Киевской городской государственной администрации объяснили, как проходит процедура установления тарифа на перевозки в общественном коммунальном транспорте. Департамент экономики и инвестиций проводит расчеты и решает, сколько должен стоить проезд в общественном транспорте.

Кроме того, в части киевских маршрутных такси возросла стоимость проезда с 8 до 10 гривен. Многие водители отказывались выходить на маршруты с начала локдауна, мотивируя это снижением пассажиропотока, и ожидаемыми конфликтами в салонах маршруток с пассажирами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.