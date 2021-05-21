Киевский метрополитен поднимает стоимость проезда [ Редактировать ]
В столице вскоре подорожает стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте. Об этом рассказал депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец в эфире одного из телеканалов.
По его словам, увеличение стоимости проезда связано с тем, что киевские перевозчики сейчас работают в убыток, а КГГА вынуждена компенсировать затраты.
Коммунальные перевозчики Киева работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки.
Отмечается, что новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров. При этом Белоцерковец заверил, что стоимость проезда гарантированно не пересечет отметку в 20 гривен. В настоящее время депутаты дискутируют о новом тарифе.
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Кроме того, в части киевских маршрутных такси возросла стоимость проезда с 8 до 10 гривен. Многие водители отказывались выходить на маршруты с начала локдауна, мотивируя это снижением пассажиропотока, и ожидаемыми конфликтами в салонах маршруток с пассажирами.
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