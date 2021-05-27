Речі Стівена Гокінга виставлять у музеї [ Редактировать ]
Особисті речі відомого астрофізика Стівена Гокінга виставлять у музеї. Британський уряд придбав архів науковця - нотатки, документи і сувеніри, а також його інвалідне крісло і прилади для комунікації.
Усі ці речі наступного року стануть частиною експозиції музею науки в Лондоні.
Гокінга не стало 2018, більшість життя він хворів на аміотрофічний склероз. Та попри це був найпопулярнішим дослідником космосу. Вивчав, зокрема, чорні діри та імовірне позаземне життя.
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