В пятницу, 28 мая, в Украине ожидаются грозы, град и шквалы ветра 15-20 м/сек. Исключением являются западные регионы страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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"Внимание!!! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным "Укргидрометцентра", 28 мая в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке - местами), днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области на 28 мая синоптики прогнозируют грозы, днем местами по области - град и шквалы 15-20 м/с.

Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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