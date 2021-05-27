Грозы, град и сильный ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды [ Редактировать ]
В пятницу, 28 мая, в Украине ожидаются грозы, град и шквалы ветра 15-20 м/сек. Исключением являются западные регионы страны.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
"Внимание!!! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным "Укргидрометцентра", 28 мая в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке - местами), днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области на 28 мая синоптики прогнозируют грозы, днем местами по области - град и шквалы 15-20 м/с.
Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В ближайший час в Киевской области ожидается усиление ветра 15-18 м/сек
Украина сейчас находится в поле пониженного давления, что вызывает дожди и грозы
В регіонах України підраховують збитки від негоди
Тревожные данные обнародовали в ГСЧС
Погода в Украине 27 мая покажется довольно теплой, в некоторых регионах будет даже жарко