В четверг, 27 мая, военно-морские силы Турции начали масштабные морские учения Denizkurdu 2021 в Эгейском и Средиземном морях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции в Twitter.

В учениях участвуют 25,5 тысяч личного состава.

Учения Denizkurdu 2021 проходят успешно. В первый день учений были проведены тренировки береговых войск, действия на море и стрельбы.

В учениях участвуют 132 корабля, 10 подводных лодок, 43 самолета, 28 вертолетов и 14 беспилотных летательных аппаратов. Кроме подразделений сухопутных и воздушных сил, в ходе учений отрабатывают взаимодействие с 10 государственными учреждениями и организацией Красного полумесяца Турции.

Учения Denizkurdu 2021 включают элементы подготовки к операции на стратегическом уровне. На завершающем этапе учений 83 корабля посетят 22 порта в Эгейском и Восточном Средиземноморье. Также в ходе учений были проведены испытания боевого морского БПЛА SİDA, который впервые провел успешные стрельбы, поразив цель с первого раза.

Учения продлятся до 5 июня.

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.#Denizkurdu2021 🇹🇷 pic.twitter.com/66yR06w6Wt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.